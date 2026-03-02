Desde hace algunos años, el Último Primer Día de clases (U.P.D.) se instaló como un ritual entre los adolescentes que comienzan el último año de secundaria. Los jóvenes se reúnen la noche anterior para festejar y entrar juntos al colegio sin dormir. Una de las preocupaciones en torno a esta costumbre es el consumo excesivo de alcohol y los conflictos o situaciones de riesgo que puede generar.

En ese sentido, a raíz de un festejo organizado en un boliche de la Costanera, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú coordinó a través de la División Operaciones y Seguridad Pública y Ciudadana un operativo especial para prevenir incidentes.

El dispositivo de seguridad involucró a 10 funcionarios en servicio como policía adicional en el local bailable,12 móviles con dotación de personal; 1 móvil perteneciente a la Sección Guardia Especial; 6 policías motorizados motocicletas y 6 efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia.

El operativo dispuesto permitió que la desconcentración de los jóvenes concurrentes al evento se realizara sin que se registraran incidentes de ningún tipo.



La Policía de Gualeguaychú destacó el profesionalismo y compromiso del personal en servicio, lo que posibilitó que la actividad se desarrollara con total normalidad, y resaltó “el comportamiento responsable de los jóvenes participantes, quienes contribuyeron al normal desarrollo del evento”.