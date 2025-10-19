Personal de la Comisaría Cuarta realizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en la intersección de Roffo y Sobral, en el marco de una medida ordenada por la Justicia con el objetivo de detener a un ciudadano requerido en una causa en trámite.

Al momento del procedimiento, la madre del sospechoso informó que su hijo no se encontraba en el lugar y que se habría dirigido a un campo, aunque sin precisar su ubicación.

Tras mantener comunicación telefónica con el requerido, éste manifestó su intención de presentarse de manera voluntaria ante las autoridades policiales.

Minutos más tarde, los efectivos regresaron al domicilio, donde fueron notificados de que el hombre ya se encontraba en el lugar y colaboraba con el procedimiento. Finalmente, fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde, tras el examen médico de rigor, quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.