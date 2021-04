La Policía dispersó al público en una carrera de karting cerca de la Ruta 16

Las actividades deportivas relacionadas con el automovilismo tuvieron una importante actividad en la ciudad este domingo, con dos presentaciones distintas en un radio de pocos kilómetros de distancia.

En el Autódromo de Gualeguaychú se presentó el Karting Asfalto Gualeguaychú, mientras que un kartódromo privado de tierra ubicado en cercanías del cruce de Ruta 16 y Ruta 12, corrió la categoría denominada TM Kart, que por el momento no cuenta con la afiliación correspondiente a la Federación Automovilística Entrerriana, requisito indispensable para disputar competencias dentro del ámbito provincial.

Fuentes allegadas a la dirigencia del automovilismo provincial indicaron que la categoría tiene la intención de afiliarse a FAE, pero por el momento no ha cumplimentado con los requisitos para dicho fin.

De acuerdo a lo que pudo saber ElDia, la carrera tampoco contaba con autorización municipal, debido a que desde la organización no se había cumplimentado con el trámite ante la Dirección de Habilitaciones y, al no estar afiliada a la FAE, no recibió la autorización de la Dirección de Deportes, que solamente autoriza competencias de categorías afiliadas.

El subjefe de Policía Departamental, comisario Yari Sosa, dijo a ElDia que “se trató de una presencia de personal policial para dispersar a la gente que se encontraba ubicada a la vera del kartódromo. Cuando llegaron los efectivos, los mismos organizadores estaban trabajando para que la gente se retirara del lugar para poder continuar con las competencias. No fue necesario efectuar ninguna notificación, porque los organizadores actuaron preventivamente”.

Asimismo, el funcionario policial explicó que “en este tipo de casos ocurre algo muy particular, porque en muchos casos la gente se ubica en calles públicas ubicadas fuera del recinto donde se realiza el espectáculo. Lo que se busca evitar es que haya una aglomeración importante de gente inclusive en esos lugares, pero en algunos casos, no es responsabilidad de los organizadores”.