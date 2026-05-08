GUALEGUAYCHÚ
La Policía encontró a las dos adolescentes que se habían ido de la residencia José León Torres
El miércoles por la mañana, la Policía Departamental emitió un pedido de colaboración ciudadana para dar con el paradero de dos adolescentes, de 16 y 17 años, que se habían marchado de la Residencia Socioeducativa José León Torres.
Este jueves, alrededor de las 21 horas, la Policía informó que localizó a ambas menores en buen estado de salud, con lo cual dejaron sin efecto el pedido de búsqueda.
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