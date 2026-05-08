El miércoles por la mañana, la Policía Departamental emitió un pedido de colaboración ciudadana para dar con el paradero de dos adolescentes, de 16 y 17 años, que se habían marchado de la Residencia Socioeducativa José León Torres.

Este jueves, alrededor de las 21 horas, la Policía informó que localizó a ambas menores en buen estado de salud, con lo cual dejaron sin efecto el pedido de búsqueda.