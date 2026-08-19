La Policía Federal realiza allanamientos en Chajarí y en Paraná este miércoles por la mañana. Uno se lleva adelante en un domicilio de San Luis y Repetto de la ciudad del norte entrerriano, donde reside la familia del ex subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli.

Los otros allanamientos se realizan en la Jefatura Central de la Policía de Entre Ríos y en la Departamental de Paraná. En los operativos estaría involucrado el subcomisario Daniel Rosatelli, quien estaba al frente del Departamento Jurídico de la repartición, en tiempos del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk.

El despliegue de la Federal en Chajarí se habría hecho en la vivienda particular de Rosatelli. La búsqueda de documentación e información estaría vinculada a una causa por narcotráfico, que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos ratificaron su plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y ponen a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.

Asimismo, reiteraron su “compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones”.

“Nadie está por sobre la ley”, finaliza el comunicado.