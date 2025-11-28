La Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de cometer abusos sexuales durante casi treinta años contra su hija mayor. El procedimiento estuvo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Los hechos atribuidos al detenido comenzaron cuando la víctima tenía seis años y se extendieron durante décadas. Según la información oficial, los abusos ocurrieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la joven convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

Como consecuencia de los ataques sufridos, la víctima tuvo dos hijos con su progenitor, situaciones que permanecieron ocultas durante años por el silencio de su entorno familiar.

La denuncia que impulsó la causa

La mujer, actualmente de 35 años, logró denunciar los hechos después de iniciar una relación sentimental y contarle a su pareja lo ocurrido. Ese acompañamiento le permitió reunir la fuerza necesaria para presentarse ante la justicia.

La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la Dra. Marcela Semeria, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que avanzara con la localización y captura del acusado.

Con esa instrucción, los investigadores comenzaron un análisis exhaustivo de la información reunida en el expediente judicial, lo que permitió establecer que el prófugo podría encontrarse oculto en la ciudad entrerriana de San José.

Localización en San José y detención

Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo, los agentes realizaron tareas de campo sobre un domicilio de la localidad señalada. Durante la vigilancia, detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del buscado.

Tras confirmar su identidad, los efectivos procedieron a detenerlo en la vía pública, en calle 17 de Agosto al 2800. El hombre, argentino de 59 años, quedó inmediatamente bajo custodia policial.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Nicolás Ceballos, con intervención de la Secretaría del Dr. Damián Billalba, por el delito de “abuso sexual agravado”.