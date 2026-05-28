Este jueves por la tarde, la Policía Federal cumplió con un allanamiento que había sido requerido el martes por la fiscal Natalia Bartolo y ordenado por la jueza de Garantías Natalia Céspedes. La investigación había sido iniciada por dicha fuerza federal a raíz de una denuncia anónima realizada en abril.

En esa denuncia se informaba que en una de las casillas de madera situada sobre la calle Soldado Mosto, dentro del barrio de Los Espinillos, se vendían estupefacientes. La Policía Federal comenzó una investigación, con tareas de campo, que culminó esta tarde con la realización del procedimiento y detención de una mujer de 32 años.

En el allanamiento secuestraron 140 cebollines de cocaína y una suma de dinero que sería producto de la venta de la droga al menudeo. La detenida fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó alojada a disposición de la fiscal Bartolo para el llamado a indagatoria.