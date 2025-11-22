En horas de la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Tercera que se encontraba de recorrida preventiva sobre calle Bolivia, en inmediaciones del arroyo Gaitán, observó sobre el puente a dos hombres que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga hacia calle Rodó en dirección oeste.

Tras un breve seguimiento, ambos sujetos, de 27 y 23 años, fueron detenidos, quienes, durante la huida, se descartaron de una billetera con dinero y un tarro que contenía recortes de nylon, bicarbonato y varias bochitas con sustancias compactas de color blanco y verde amarronado, las cuales por su apariencia podrían tratarse de estupefacientes.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó las pruebas de reactivo, arrojando resultados positivos, doce bochitas de marihuana, con un peso aproximado de 7,5 gramos, y doce bochitas de clorhidrato de cocaína, de aproximadamente 3 gramos, también dinero en efectivo: $85.000.

Tomó conocimiento la fiscalía en turno, quien dispuso la aprehensión de ambos involucrados, examen médico y verificación de antecedentes.

En el procedimiento también colaboraron personal del Comando Radioeléctrico y el segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad Publica, bajo la supervisión del subjefe Departamental.