En la madrugada de este domingo, la Policía de Gualeguaychú intervino ante un hecho ocurrido en las inmediaciones de San Martín al 230 aproximadamente, donde un hombre habría amenazado y adoptado una actitud agresiva hacia un funcionario policial.



Según informaron desde la fuerza de seguridad, el hecho se inició cuando un agente de policía, que se encontraba de recorrida preventiva en la zona de San Martín y Guerra, observó cómo un hombre de 48 años que estaba sentado frente a un kiosco, en aparente estado de ebriedad, cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una pared.



Cuando el funcionario se acercó para auxiliarlo y solicitar la presencia de una ambulancia, el hombre adoptó una actitud agresiva, invitándolo a pelear, por lo que el policía procedió a reducirlo, permaneciendo en el lugar hasta el arribo del móvil policial.



Una vez presente el personal policial, los efectivos procedieron a aprehenderlo, secuestrándole además un cuchillo.



Se dio intervención a la Fiscalía en turno, disponiéndose las actuaciones de rigor. El aprehendido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.