En las instalaciones de la Comisaría Enrique Carbó, se llevó a cabo ayer una reunión de trabajo y coordinación entre vecinos de la zona y personal policial de distintas áreas, con el objetivo de abordar diferentes situaciones vinculadas a la seguridad y prevención en el ámbito rural.

Durante el encuentro se trataron diversas cuestiones de interés para la comunidad, entre ellas la presencia de animales sueltos, jaurías de canes en establecimientos rurales y medidas de prevención y abordaje del delito de abigeato.

Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación y el trabajo conjunto entre los vecinos y las distintas dependencias policiales, a fin de recepcionar inquietudes, intercambiar información y coordinar acciones preventivas.

La reunión permitió avanzar en la coordinación de acciones orientadas a fortalecer la prevención y seguridad en la zona rural.

En representación de la Policía estuvieron presentes el Crio. Insp. Osvaldo Adolf, Jefe de Operaciones y Seguridad Pública de Gualeguaychú; Sub Crio. Álvaro Arellano, Jefe de Brigada Abigeato Gualeguay; Sub Crio. Elías Buchiazzo, 2.º Jefe del Puesto Gualeguay; y Sub Crio. Víctor Pérez, Jefe de Comisaría Enrique Carbó.