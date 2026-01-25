En las últimas horas, la Jefatura de Policía de Gualeguaychú envió un llamado a la comunidad para colaborar en la localización de Damián José Díaz, un hombre que se encuentra prófugo de la Justicia y es intensamente buscado por su presunta vinculación con un robo ocurrido en diciembre del año pasado.

Según informaron desde la fuerza de seguridad local, el sospechoso estaría relacionado con un hecho delictivo registrado el 17 de diciembre de 2025 en un local de Rapipago ubicado en calle Del Valle 668. En ese marco, Díaz habría agredido físicamente al propietario del comercio y luego sustrajo una suma importante de dinero, para luego darse a la fuga.

La investigación se encuentra en curso y, por el momento, la Policía no brindó detalles sobre el monto exacto sustraído ni sobre posibles medidas para dar con el prófugo, aunque sí remarcó que cualquier dato sobre su paradero es de suma importancia para el avance del caso.

Desde la Jefatura local hicieron un llamado explícito a la población para que, ante cualquier información que pueda aportar datos sobre el hombre buscado, se comuniquen de inmediato con la dependencia policial más cercana. También se habilitaron números telefónicos de emergencia para recibir datos que puedan contribuir a su localización.

Los contactos disponibles son: 101, 422222, 3446-645583, 3446-645585 y 3446-645575. La Policía subrayó que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero del prófugo.

Al día siguiente de ocurridos los hechos, Ahora ElDía dialogó con la víctima, Martín Irigoyen, quien dio detalles de lo sucedido: "Alrededor de las 16:30, entró un hombre, que una vez cada tanto va siempre a comprar lo mismo, cigarrillos. Eso mismo pidió al llegar y, al ver que en la cigarrera se me habían acabado, me agacho para agarrar los que estaban en reposición. En ese momento siento que algo me pegó en la cabeza, en la parte de la nuca.”

“Al levantar los ojos, miré para el costado y ya lo tenía este hombre golpeándome en la cabeza con una llave de auto, las que se usan para sacar las gomas. Tras pegarme varias veces en la cabeza, me caí, y el tipo me empezó a pegar en la cara", continuó el relato Irigoyen, quien no dudó en darle el dinero del negocio para que el asaltante se vaya: “En un momento le digo, ‘loco, ¿querés la plata? Ahí está la plata, llévatela’, pero esta persona me dice: ‘Si, pero yo te tengo que matar a vos, porque vos me vas a reconocer". Al irse, el delincuente sentenció: "Si vos me denunciás yo vengo y te acabo, te mato”.



Tras la agresión, el delincuente sustrajo del lugar una suma cercana al millón de pesos y se dio a la fuga. A raíz de las lesiones sufridas, el comerciante debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, donde recibió atención médica en el servicio de Guardia.