Un hombre de 44 años denunció la pérdida de $1.200.000 mientras pagaba sus impuestos en la Municipalidad. Tras la investigación policial, se identificó a quienes hallaron el efectivo y, mediante un allanamiento, se secuestró gran parte de la suma.

El hecho tomó estado público luego de que un hombre de 44 años radicara una denuncia por el extravío de una importante suma de dinero. Según relató el damnificado, el incidente ocurrió mientras se encontraba en el edificio de la Municipalidad de Gualeguaychú para efectuar el pago de impuestos. Al momento de realizar la transacción, advirtió la falta de $1.200.000 que llevaba guardados en el bolsillo de su campera, presumiendo que los billetes se le habían caído sin que lograra darse cuenta.

A raíz de la presentación, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía inició las tareas investigativas correspondientes. Las averiguaciones permitieron identificar a las personas que habrían encontrado el dinero dentro de las mismas instalaciones municipales, lo que habilitó el avance de las medidas judiciales.

Como resultado de la investigación, durante la noche de este viernes efectivos de la Comisaría Primera dieron cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Pitter al 1200 aproximadamente.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el secuestro de 50 billetes de $20.000, recuperando así un total de un millón de pesos en efectivo. Actualmente, continúan las actuaciones de rigor con la intervención de las autoridades judiciales competentes para esclarecer el resto de lo sucedido.