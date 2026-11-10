El subjefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, Javier Leiva, brindó detalles sobre la detención de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tras la agresión a un policía en Concepción del Uruguay.

En declaraciones al programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream, reconstruyó cómo comenzó el incidente durante la madrugada del sábado y se refirió a la situación del músico, que este martes será trasladado a Tribunales para una audiencia judicial.

Según explicó Leiva, el hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cuando un funcionario policial que cumplía un servicio adicional en el casino de la ciudad salió a advertirles a dos hombres que el establecimiento estaba cerrado y no podían ingresar.

“Como golpeaban insistentemente la puerta, el funcionario sale para decirles que estaba cerrado. Ahí es cuando en forma sorpresiva recibe un golpe de puño en la cara. Varios golpes de puño”, relató el jefe policial.

El efectivo intentó reducir al agresor y se produjo un forcejeo. Noir estaba acompañado por un amigo, quien, de acuerdo con la reconstrucción de Leiva, intentó separar a los involucrados. Poco después llegó un móvil del Comando Radioeléctrico que intervino y detuvo al cantante.

“Se comunica a la Fiscalía en turno y queda detenido por lesiones y resistencia a la autoridad”, precisó el subjefe departamental.

Qué dijo sobre el estado en el que estaban

Consultado sobre las circunstancias previas al episodio, Leiva indicó que los dos hombres habían salido durante la noche y que presentaban signos de haber consumido alcohol.

“Aliento etílico tenían”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que no contaba con el resultado de ningún estudio toxicológico, por lo que no pudo confirmar si Noir había consumido alguna sustancia.

Consultado sobre los antecedentes de episodios de Noir con la Policía en la ciudad, Leiva señaló que el cantante “ha tenido un par de hechos también de este tipo”. No obstante, aclaró que no quería emitir un juicio de valor sobre él, a quien dijo conocer de Concepción del Uruguay. “Seguramente algún problema tiene, me parece que va a tener que ser abordado por profesionales, porque no necesita hacer estas cosas, no tienen sentido”, consideró el subjefe departamental.

Cómo pasó el fin de semana

El cantante permanece alojado en la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, imputado en la causa. Leiva explicó que se encuentra en el sector destinado a las personas detenidas, junto con otros internos.

“El fin de semana pasó bien. Se lo controló como se controla a los demás detenidos. No causó ningún tipo de inconveniente”, señaló.

El funcionario también se refirió a las lesiones que sufrió el policía agredido y dijo que el rostro del efectivo estaba desinflamándose, por lo que estimaba que en las horas siguientes presentaría una mejoría.

La audiencia en Tribunales

Leiva confirmó que el cantante tiene prevista una audiencia este martes a las 8.30 ante el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay. En esa instancia se resolverá su situación procesal.

Aunque aclaró que la decisión corresponde a la Justicia, el subjefe departamental manifestó cuál era su expectativa sobre lo que podría ocurrir: “Seguramente me imagino que lo van a poner en libertad y con medidas”.

De esta manera, la audiencia será clave para conocer si Noir continúa detenido o recupera la libertad bajo determinadas condiciones, mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido en el casino.

El mensaje de Leiva sobre la agresión

Durante la entrevista, el subjefe departamental también expresó su malestar por la agresión al efectivo policial y consideró que el episodio debe ser abordado más allá de sus consecuencias judiciales.

“Nos duele porque nos lastiman un policía en esta jefatura o en cualquier jefatura. Nosotros estamos trabajando, estamos cumpliendo una función y que vaya una persona de esa forma y lo lastime, la verdad que no nos gusta, nos duele”, expresó.