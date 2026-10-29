Personal del Comando Radioeléctrico intervino este jueves por la mañana en la intersección de las calles Misiones y Rioja, donde un hombre de 29 años fue aprehendido por golpear a una mujer de 39 años.

Según se informó, efectivos que realizaban una recorrida jurisdiccional, observaron al joven cuando agredía con un golpe de puño en el rostro a la mujer, por lo que procedieron a demorarlo.

La víctima, manifestó que se dirigía a la Comisaría Tercera con el objetivo de denunciar la sustracción de su teléfono celular y señaló al hombre aprehendido y a otro masculino como presuntos autores del hecho.

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del hombre y el traslado de la mujer para formalizar la correspondiente denuncia.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.