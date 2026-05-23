Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en la zona sur de Gualeguaychú, luego de ser interceptado por personal policial mientras trasladaba una caja con varias botellas de vino cuya procedencia no pudo acreditar. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Octava en el marco de los habituales recorridos de prevención y control que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada en inmediaciones de las calles Los Sauces y Goldaracena. En ese momento, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto que llevaba consigo una caja cerrada, situación que llamó la atención de los agentes debido al horario y las circunstancias en las que se desplazaba.

Al detener la marcha del individuo para identificarlo y realizar las consultas de rutina, los efectivos constataron que dentro de la caja había seis botellas de vino. Sin embargo, al ser interrogado acerca de la propiedad de los elementos y el origen de las bebidas alcohólicas, el hombre no pudo brindar explicaciones claras ni presentar algún comprobante que justificara su tenencia.

Frente a esta situación, el personal policial dio intervención inmediata al Fiscal en turno, quien fue informado sobre las características del procedimiento y los elementos hallados en poder del sospechoso. Tras evaluar las circunstancias del caso, la Fiscalía dispuso el secuestro preventivo de las bebidas alcohólicas y la aprehensión del ciudadano de 27 años.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer la propiedad y procedencia de los elementos secuestrados.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias investigativas. En tanto, las botellas de vino fueron trasladadas y quedaron resguardadas como parte de la causa judicial en curso.