En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5 de la mañana, personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú llevó adelante un procedimiento de auxilio ante un intento de suicidio ocurrido en el Puente Méndez Casariego.



El hecho se originó a partir de un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un joven sentado sobre la baranda del puente, con claras intenciones de arrojarse al río. Inmediatamente se comisionó personal policial al lugar, solicitándose además la colaboración de efectivos de Prefectura Naval Argentina.



En ese contexto, y ante la inminencia de la situación, el Jefe de la Sección Comando Radioeléctrico, Comisario Sergio Vasconcellos, descendió hacia la costa e improvisó un medio de aproximación en una embarcación sin remos. Utilizando sus propias manos para impulsarse, logró dirigirse hacia la víctima.



Al arribar hasta el joven, el funcionario policial logró sujetarlo firmemente, evitando que se hundiera, ya que el mismo manifestaba encontrarse “cansado”, soltando en ese momento el dispositivo de seguridad que le habían arrojado minutos antes, dejándose llevar por la corriente.



Minutos después, arribó al lugar una moto de agua de Prefectura con personal de apoyo, quienes colaboraron en el rescate.



Una vez en tierra firme, se trasladó al joven de 20 años al hospital local con personal de salud que se encontraba a la espera y en alerta en la orilla.



Minutos más tarde, el medico policial informó que el joven estaba fuera de peligro y quedaba internado en observación.