Puerto Madryn está paralizado mientras continúa la búsqueda desesperada de Sofía Devries, la joven de 23 años oriunda de Villa Ballester que se encontraba realizando una clase de buceo cuando desapareció en alta mar. Los pronósticos de las autoridades de Chubut no son positivos y aseguran que "la posibilidad de encontrarla con vida es nula" tras superarse las 24 horas.

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, está a cargo del operativo desde el primer día y fue el encargado de lanzar dichas declaraciones que, por más duras y fuertes que suenen, son extremadamente realistas. "Estaban todos ahí, había mucha gente. No hay que generar falsas expectativas... En la profundidad que estaba, todas las personas dicen que estaba abajo del agua y no salió a la superficie", añadió en diálogo con Radio Mitre.

Si bien el caso se dio a conocer en las últimas horas, el hecho ocurrió el pasado lunes cuando la joven turista participaba de una expedición de buceo recreativo junto a cinco personas más -entre ellas, su pareja-. Según los datos brindados por las autoridades, el grupo realizaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHU YU 909, a la altura de Punta Cuevas dentro del Golfo Nuevo: al final, sólo cuatro buceadores emergieron a la superficie y rápidamente, se activó el protocolo de emergencia.

"Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn", indicaron autoridades de Chubut.

En este marco, quienes trabajan en el lugar aseguraron repetidas veces que "el lugar donde estaban buceando es seguro" y que cuenta con autorización de Prefectura ya que tiene una buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros. "El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie", explicó Wagner.

La investigación está a cargo de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

El enojo de la pareja de Sofía y las críticas a Prefectura

A pesar de que lo expresado por las autoridades, la pareja de Sofía -llamada Leo, según se presentó en sus redes sociales- denunció que el accionar y el protocolo de emergencia no se accionaron tan rápido como sostienen. "La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de Puerto Madryn", lanzó en una publicación de Instagram.

Y añadió: "Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!".

En esa misma publicación, el hombre apuntó contra la fiscal a cargo por quererles hacer firmar una declaración de que se van de la ciudad. "Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la Fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y comprensión humana", cerró.

La mamá de Sofía, por su parte, agregó en sus redes: "Te amo para toda la vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...".

