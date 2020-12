La postura de los entrerrianos serán clave para definir la votación en el Senado

Generalmente, en la mayoría de los casos, los partidos políticos argentinos son orgánicos. Existe una conducción que, con más o menos consensos, define la política, y el resto acata la jerarquía. Pero hay temas que se corren de esa lógica, que ponen patas para arriba al status quo de ese sector de poder. Bueno, la discusión sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es uno de esos temas.

Ya paso en 2018, cuando oficialistas de Cambiemos acompañaron el proyecto verde y opositores peronistas lo rechazaron. Ahora, el panorama es más o menos parecido: Después de la media sanción de la Cámara de Diputados (131 votos a favor, 117 rechazos y 6 abstenciones) el panorama en la Cámara Alta es bien cerrado.

Desde el gobierno intentan dar señales positivas, pero lo cierto es que nada está definido aún. Ni mucho menos. Por estos días deben explotar los celulares de los considerados “indecisos”, quienes, como en ningún otro momento del juego político, cuentan con un capital que no sabe ni de organicidad ni de jerarquías políticas: la conciencia individual.

Entonces, oficialistas como el senador formoseño José Mayans (con 20 años ininterrumpidos en esa banca, ¡pero ese es otro tema!) se erige como un férreo defensor de las “Dos Vidas”. Mientras que opositores como el entrerriano Atilio Benedetti deben soportar la dura envestida de los propios cuando sale a explicar su voto positivo en la Cámara de Diputados.

Los casos se repiten por decenas. Sin irnos de la provincia, en la Cámara Baja, Entre Ríos aportó a la IVE seis votos a favor: tres propios (Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto) y tres opositores (al de Benedetti se sumaron los de Jorge Lacoste y Gabriela Lena). En contra, en tanto, votaron los macristas Gustavo Hein y Alicia Fregonese, y la diputada peronista Mayda Cresto.

Ahora, los que están en el centro del debate son Edgardo Kueider y Stella Olalla (Alfredo De Ángeli votará en contra). Kueider tiene marcadas objeciones con el proyecto que llegó desde Diputados, pero días atrás dio una primera señal: firmó el dictamen de la Comisión de Justicia y Legislación Penal, aunque lo hizo “en parcial disidencia”.

A diferencia de 2018, en esta oportunidad en el Senado no existió acuerdo político para que el proyecto sea tratado con o sin dictamen en el recinto. Por lo que, si no hubiese habido dictamen no podría tratarse el martes próximo.

Varios medios explican que el concordiense cedió en su postura luego de una conversación con el kirchnerista Oscar Parrilli, presidente de dicha comisión. Lo que obliga a preguntarse: ¿Qué hará Kueider si son el Presidente o la Vicepresidenta los que le piden que revea su voto? ¿Se impondrá la jerarquía partidaria o la postura individual? Sólo él lo sabe.

Stella Olalla, por su parte, tampoco ha dado a conocer públicamente cómo votará en la sesión especial del martes. Pero también dejó un clarísimo indicio para quienes están -de uno y otro lado- dedicados tiempo completo a que el proyecto se apruebe o a que sea rechazado por la mayoría simple: a diferencia de Kueider, ella no firmó el dictamen.

Olalla es parte de la Comisión Banca de la Mujer, que junto a Justicia y Legislación Penal y Salud, fue responsable de tratar el proyecto. Aunque su voto no fue necesario para que la iniciativa pueda tener dictamen de comisión. A diferencia de la comisión que integra Kueider, en ésta la mayoría a estaba asegurada de antemano.

Con el voto positivo de las tres comisiones intervinientes, y después de que pasaran 60 expositores y expositoras para argumentar a favor y en contra, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner convocó a la sesión especial para el martes a las 16. El temario incluye, además de la IVE, el tratamiento del “Programa de los Mil Días" sobre cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

En cuanto a los votos verdes y celestes el panorama es muy cerrado. A los indecisos entrerrianos se les suman Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), quien en 2018 se abstuvo, y el radical catamarqueño Oscar Castillo, quien votó a favor hace dos años, pero esta vez dejó trascender la posibilidad de abstenerse.

Por otro lado, hay casos como el del senador salteño Sergio Leavy, que como diputado en 2018 votó en contra del proyecto, pero ahora dejó la puerta abierta a especulaciones, o el del exgobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, quien a pesar de manifestarse a favor de la legalización del aborto pidió modificaciones al proyecto y puso en duda su voto para la sesión del martes.

Otro de los condimentos que tendrá la sesión es la presencia o no de Carlos Menem. El riojano, de 90 años, se encuentra internado por una infección urinaria y su presencia en el recinto sigue siendo una incógnita. De estar, votará en contra.

Faltan apenas horas para la que será una sesión histórica. Se habla de un posible empate en 34 votos, caso en el que sería Cristina Fernández la encargada de desempatar (como Julio Cobos en 2008, con la Resolución 125). Pero en dos días puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que, pase lo que pase, en una definición tan apretada, los votos de Kueider y Olalla serán claves.