Una declaración de Diego Armando Maradona realizada ocho años antes del Mundial 2026 volvió a cobrar protagonismo en las redes sociales. En aquella oportunidad, el campeón del mundo cuestionó la organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, y lanzó una advertencia sobre el rumbo comercial que podía tomar el torneo, y hoy, muchos consideran que una parte de ese pronóstico terminó cumpliéndose.

La frase resurgió en medio de la Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica, luego de que la FIFA implementara un sistema de pausas obligatorias que modificó el desarrollo habitual de los encuentros y abrió un intenso debate entre futbolistas, entrenadores e hinchas.

La crítica de Diego Maradona a la organización del Mundial

En 2018, tras conocerse que la Copa del Mundo de 2026 tendría tres países anfitriones, Maradona dialogó con Víctor Hugo Morales y expresó su desacuerdo con la elección.

"No me gusta. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran", sostuvo el excapitán argentino sobre la sede elegida.

Sin embargo, el comentario que más repercusión generó fue el que apuntó directamente a la influencia comercial que, según imaginaba, tendría el certamen bajo la organización de Estados Unidos.

"Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar", disparó.

Las pausas obligatorias reavivaron el debate

Aunque la Copa del Mundo no modificó oficialmente la duración de los partidos, la implementación de dos pausas obligatorias de tres minutos por encuentro reabrió exactamente la discusión que Maradona había anticipado.

La FIFA determinó que todos los partidos incluyan una interrupción en cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas o de que los encuentros se disputen en estadios cerrados con aire acondicionado.

Desde el organismo sostuvieron que la medida respondió al cuidado de la salud de los futbolistas. Sin embargo, buena parte del ambiente del fútbol interpretó que esas detenciones fragmentaron el ritmo natural del juego y acercaron los partidos a una estructura dividida en cuatro bloques.

Por ese motivo, numerosos usuarios en redes sociales recordaron las palabras de Maradona, al considerar que, sin acertar literalmente sobre el formato, sí anticipó una transformación del espectáculo vinculada al negocio y la televisión.

Una discusión que atraviesa al Mundial 2026

La polémica se intensificó porque las pausas también se aplicaron en escenarios donde las temperaturas no representaban un riesgo para los jugadores.

Ese detalle fortaleció la postura de quienes creen que las interrupciones también ofrecen una oportunidad comercial para la transmisión televisiva y la publicidad, uno de los cuestionamientos que el Diez había formulado años atrás.

El coolin break es de lo más cuestionado del Mundial 2026.

En aquella entrevista, además, Maradona también cuestionó el papel de México como anfitrión. "Y acá sale ganando México, cuando México no lo merece. Porque, en realidad, gana dos partidos, llega a jugar contra Brasil o Alemania, y afuera", afirmó.

Aquella reflexión apuntó al historial del seleccionado mexicano en los Mundiales. Sin embargo, en la edición 2026, el conjunto azteca logró avanzar a la fase eliminatoria y continúa en competencia.

El recuerdo del Diez volvió a viralizarse

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, sin llegar a presenciar esta Copa del Mundo. No obstante, sus declaraciones de 2018 reaparecieron con fuerza durante el torneo y alimentaron el debate sobre cuánto espacio ocupa hoy el aspecto comercial dentro del fútbol.

En un Mundial con un formato ampliado, sedes distribuidas en tres países y una organización sin precedentes, la vieja advertencia del ex capitán argentino volvió a instalarse entre los temas más comentados.

Ocho años después de aquella entrevista, la frase de Maradona volvió a recorrer el mundo y muchos consideran que, una vez más, el Diez anticipó un debate que terminaría ocupando el centro de la escena.