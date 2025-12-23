Balbuena se mostró optimista respecto a la etapa que comienza al frente de la conducción y anticipó que impulsará una gestión abierta, orientada a sostener y fortalecer el trabajo articulado con la comunidad y con las distintas instituciones locales.

Respecto a los ejes de gestión, señaló que ya mantuvo encuentros con quien lo antecedió en el cargo. “Hemos tenido un intercambio donde me comentó sobre la jurisdicción y el trabajo conjunto con otras fuerzas. Cada uno tiene su impronta y la iremos asumiendo con el tiempo”, expresó.

El flamante jefe es oriundo de Hernandarias, en el departamento Paraná. Antes de asumir este nuevo rol, se desempeñó durante los últimos cuatro años en la Escuela Superior de Prefectura, ubicada en la localidad bonaerense de Olivos. Con anterioridad, acumuló nueve años de experiencia profesional embarcado en diferentes guardacostas.