Ernestina Pais estuvo como angelita invitada en LAM (América TV) y no pudo ocultar su incomodidad cuando le preguntaron por la relación con su hermana, Federica.

Luego de poner al aire los saludos de cumpleaños que le mandaron a Nazarena Vélez sus hermanas por su cumpleaños, Ángel de Brito le consultó a cada una de sus panelistas si tenían consanguíneos y cómo se llevaban con ellos.

La pregunta que enojó a Ernestina Pais

"¿Vos cómo estás con tu hermana, que anduvieron siempre medio a los tiros? ¿Bien?", le preguntó Ángel a Ernestina. "Bien... ¡Qué pregunta de golpe!", se limitó a decir en un principio la periodista, notablemente sin ganas de hablar al respecto. "Yo considero que las peleas de hermanos son inimputables", agregó. "No estamos bien últimamente entonces...", analizó el conductor.

"Estamos bien. Pero somos muy diferentes, ese es el punto. No es un punto de pelea o enfrentamiento sino en la diferencia en la forma en que enfrentamos la vida. Nos criamos muy juntas, tenemos una historia muy dramática que cada una la vivió de manera diferente. Las tragedias son muy fuertes en una familia y no se pasan fácilmente. Cuando hay una tragedia de por medio no hay que subestimar la relación de hermanos", explicó Pais sobre el vínculo con Federica.

Cabe mencionar que el papá de las hermanas Pais, José Miguel Pais, militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y arquitecto que desapareció durante la última dictadura cívico-militar.

En medio del debate, Fernanda Iglesias acotó: "No entiendo la gente que se pelea con sus hermanos. No lo puedo comprender, no me entra en la cabeza". A su vez, De Brito intervino con una pregunta directa para Ernestina: "¿Sentís que es la tragedia lo que las separó, o las consecuencias? Me acordé de cuando hicieron un programa juntas".

"Por eso para mí es raro que me pregunten 'cómo te llevás'. Hicimos un programa juntas. Sí siento que una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, claramente a veces te pone en diferentes lugares de como reaccionás ante esa tragedia", contestó ya irritada Ernestina. "Siempre estuvo el mito de que estuvieron peleadas", insistió Fernanda Iglesias. "Vuelvo a pregunta lo mismo, ¿cuántos de ustedes trabajaron con sus hermanos?. Trabajé con mi hermana, significa que no estábamos peleadas. Me divertí un montón, hicimos un gran programa. De golpe me tengo que fumar que opinen de una situación con ella. Cero tensión. No voy a opinar de mi hermana", se quejó la conductora.

Luego de este tenso momento cambiaron de tema y luego de unos minutos, Ángel le preguntó a Ernestina si se había quedado mal por lo que había pasado. Sin mediar palabras, la comunicadora se largó a llorar y negó con la cabeza.

Como si fuera poco, sobre el final del programa Ángel disparó: "Esta semana tenemos angelitas por un día, no semanal. Ernestina es hoy, solo hoy, menos mal". Siguiendo con la ironía del ida y vuelta, Pais retrucó: "Prometo no venir más". "Nunca más, es una promesa mutua que nos hacemos. Nos vamos a ver en los bares pero no en este programa", cerró De Brito. Pese a que el clima en el programa estuvo tenso, Ernestina aclaró que todo lo que decía era con humor.