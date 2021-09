“Las encuestas nos daban bien, no con semejante triunfo histórico pero teníamos el termómetro de la calle que nos indicaba que algo iba a pasar”, describió el ex ministro, y destacó que “soy un eterno agradecido de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en noviembre, de toda la gente que nos ha recibido en sus casas, sus comercios, sus pymes, sus campos. Que nos escucharon y nos permitieron comentarles nuestros proyectos y nuestras propuestas”.

Al mismo tiempo, postuló que estaba convencido que “la gente tiene bronca con la política, no apatía, porque son muchas años de promesas incumplidas y la gente percibe eso, por eso hablamos de los temas que le importan a los entrerrianos y no con chicanas a otros candidatos, porque la gente quiere ver a sus dirigentes resolviendo sus problemas”.

Acerca de los motivos del amplio triunfo, planteó que “el que crea que es de alguien en particular y no de todo el pueblo entrerriano se equivoca feo. Esto recién está empezando, tenemos que ser muy responsables con nuestra forma de actuar. Ya mañana empezaremos a trabajar con los equipos técnicos sobre nuevos proyectos para elaborar y seguiremos planteando nuestras propuestas ante la gente”, aseveró, y agregó que “quedó demostrado que los entrerrianos no queremos seguir con el norte al que el Kirchnerismo está llevando al país, no queremos ese estancamiento ni que nuestros hijos piensen que no hay futuro y quieran irse del país. Hay que seguir por el mismo camino, tenemos que seguir siendo humildes y anteponer la necesidad de la gente antes de los partidos y las ideologías. Por ese camino, este triunfo podría profundizarse en noviembre”.

Además, esbozó que “fue una elección nacional y sin duda lo que expuso la gente con su voto es bronca y decepción con lo que está haciendo el gobierno nacional. Quedaba claro que en nuestra provincia iba a haber el grito más contundente y se dio de esa manera, lo sabía porque escuchamos a los entrerrianos”.

Su victoria en Gualeguaychú

Frigerio analizó los números contundentes de su triunfo en nuestra ciudad y departamento sobre la lista oficialista. “Estuve el domingo anterior a la elección recorriendo la costanera y me emocionó el recibimiento de la gente, fue impresionante. Ahí sentimos todos que podríamos hacer una elección histórica en Gualeguaychú como ocurrió. Por eso quiero agradecer a todos los gualeguaychuenses que nos acompañaron y que seguramente volverán a hacerlo en noviembre”, analizó el candidato, y prometió: “vamos a dedicar hasta la última gota de sudor para no defraudarlos”.

La interna y la convocatoria a otros espacios

Tras el resultado, el candidato de Juntos dijo que habló con sus contrincantes de la interna, Galimberti y González, y quedaron en “trabajar juntos para noviembre, conformando un gran frente. La lista de Pedro (Galimberti) superó el piso y ocupará el tercer lugar en la lista por la cantidad de votos que sacaron, luego habría un corrimiento de candidatos. Pero coincidimos en trabajar todos los espacios con el mismo objetivo, poder presentar nuestras propuestas y proyectos para que los entrerrianos nos acompañen en noviembre”, planteó.

Además, Frigerio realizó un guiño hacia otros espacios políticos. “Yo se que hay muchísimos peronistas en Entre Ríos que nos acompañaron, que no están de acuerdo con el kirchnerismo y sé que muchísimos más peronistas se van a seguir sumando, porque queremos construir juntos una alternativa para la provincia. Tenemos cada vez más partidos políticos conformando nuestro espacio, y eso hay que ampliarlo aún más para crear un frente entrerriano que pueda transformar la realidad”, afirmó.

“Esto es Juntos en serio, no un posicionamiento o un nombre. Toda mi vida creí que hay aportar al diálogo, a tender puentes, al consenso. Y eso se hace juntos, con todos los espacios políticos, con personas de todas las expresiones de la política que se han sumado”, sentenció.

¿El primer paso de cara a 2023?

Finalmente, Frigerio habló sobre la posibilidad de un posicionamiento para el 2023. “No pienso de acá a dos años, en Argentina es muchísimo tiempo”, respondió, al mismo tiempo que reconoció: “fui claro a fines del año pasado, que nuestro proyecto era para transformar a Entre Ríos y aprovechar su potencial”.

“Si estas elecciones son el primer paso para una transformación a nivel provincial va a depender exclusivamente de lo que hagamos en los dos años que vienen, si seguimos escuchando a la gente, proponiendo cosas y no entrando en confrontaciones”, manifestó.

Asimismo, puso en valor estos comicios por sí mismo: “El que crea que estas elecciones son para posicionar candidatos en el 2023 no entiende la importancia de poder equilibrar el Congreso para evitar que siga siendo una escribanía del Gobierno Nacional. Primero tenemos que seguir trabajando para noviembre, seguir proponiendo cosas, sin engancharnos en agresiones absurdas y entender que los entrerrianos le están demandando a sus dirigentes que tengan sentido común”, concluyó.