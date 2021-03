La presidenta de los farmacéuticos cuestionó la vacunación a la empleada del video viral

"Señorita Claudia Centurión quiero hacerle saber que los farmacéuticos de Gualeguaychu, ciudad en la que usted y yo vivimos y Trabajamos, NO HEMOS RECIBIDO LA VACUNA CONTRA EL COVID....jamás frenamos nuestro trabajo, aún durante la cuarentena más cerrada y rígida continuamos al pie del cañón trabajando, NO SOLO MANIPULADO PAPELES ( RECETAS EN NUESTRO CASO),TAMBIÉN VACUNAMOS A LOS ADULTOS MAYORES, no voy a dejar a su criterio quien es personal esencial: Usted NO LO ES, NOSOTROS SI ....y seguimos esperando sin dejar de brindarnos a toda la comunidad", fue su posteo.

Acerca del mismo, Etchemendy explicó en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1) que su intención "no es ir contra nadie", y que cree que la vacuna "es un derecho de todos, esto no sería una discusión si tendríamos 45 millones de dosis, pero llegan a cuenta gotas y hay que priorizar a los que tienen mayor riesgo".

"Me avanzó la necesidad de expresarlo porque estamos a punto de iniciar el proceso de vacunación de adultos mayores (de otras enfermedades)", planteó la farmacéutica, que aun no tiene novedades de cuándo serán inmunizados contra el Covid-19.

"Nosotros manipulamos recetas y vacunamos a adultos mayores, los cuidados los tenemos todos, pero a esta altura donde el virus es comunitario me parece que no hay mucho margen para pensar si un farmacéutico debe vacunarse", argumentó.

"La esencialidad no es una cuestión que se deba discutir", sentenció Etchemendy, y cuestionó "creer que alguien tiene una esencialidad que no tiene".