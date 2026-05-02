Miles de personas arriban a Gualeguaychú desde ayer para vivir este sábado el multitudinario recital de La Renga. La emblemática banda del rock nacional inaugurará este noche el Espacio Astra, un nuevo predio destinado a grandes eventos.



Desde la tarde del viernes, la Costanera, el Parque Unzué y sus alrededores reúne a fanáticos llegados desde distintos puntos del país. La calle Morrogh Bernard se encuentra así transformada en una verdadera feria rockera: puestos de remeras, banderas, buzos y todo tipo de merchandising alusivo a la banda. De manera similar está el Parque Unzué, ya que el Camping Municipal funciona como uno de los principales puntos de alojamiento y concentración.



La atmósfera festiva y popular es protagonizada por grupos de amigos, parejas, viajeros solitarios o incluso familias, que disfrutan de la “misa” renguera al calor de las parrillas y con los clásicos de la banda a todo volumen.

A la par, vecinos del barrio y otros vendedores -locales y recién llegados- aprovechan la oportunidad para improvisar parrillas sobre las veredas y en los frentes de las casas y ofrecer choripanes, hamburguesas y bebidas.





