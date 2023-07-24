El libro de Pedro Mairal que se leyó en todo el mundo y recomendó hasta la mismísima Sarah Jessica Parker se convirtió en una película y ya tiene fecha en cines. La cita es el jueves 17 de agosto y el estreno es un hito histórico en el cine argentino porque, además de ser una gran obra, tiene el condimento especial de haber sido financiada y producida de manera colectiva.

El proyecto lo llevó adelante la productora Orsai, fundada por el escritor Hernán Casciari, quien tuvo la idea de crear una película para la que cualquier persona pudiera invertir y ganar dinero. El sistema nació en medio de la pandemia y proponía llevar la novela La Uruguaya a la pantalla grande a través de pequeños socios que aportaran unos 100 dólares.

La Uruguaya es la primera película realizada con el “sistema Orsai” que, luego de este éxito, continuó desarrollando proyectos audiovisuales con el mismo formato como Cinco Pelis. El film no recibió participación económica ni del INCAA, ni de plataformas, ni del Estado, ni de empresas privadas. Lo que al principio parecía un sueño ridículo, se volvió realidad (y con creces).

Los socios productores del proyecto no solamente invirtieron dinero, sino que también pudieron ser parte de la toma de decisiones en distintas etapas: votaron a quiénes serían los protagonistas, debatieron por Zoom, eligieron locaciones y también fueron invitados a presenciar el rodaje y a participar como extras. Luego, la película se vendió a Disney para su distribución en toda América Latina, por lo que todos recibieron de allí sus dividendos y los seguirán recibiendo cuando se venda a otras regiones.

La dirección de la película estuvo a cargo de la cineasta argentina Ana García Blaya, quien ya se llevó el premio a Mejor Dirección por este film en el Festival de Cine de Mar del Plata.