El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas mayormente estables y con ascenso gradual de la temperatura durante los próximos días. El tiempo se mantendrá mayormente estable hasta el jueves, con aumento de nubosidad y algunas probabilidades de precipitaciones hacia el viernes.

Este miércoles se prevé cielo algo a parcialmente nublado, con temperaturas que irán de 15°C de mínima a 25°C de máxima, sin probabilidades de lluvia.

El jueves las condiciones se mantendrán estables con cielo parcialmente nublado o soleado y temperaturas entre 17°C y 26°C.

El viernes, para el final de la semana, comenzará a aumentar la nubosidad y podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas. El SMN detecta probabilidad de lluvias y tormentas entre 10% y 40%. Las temperaturas entre 20°C y 26°C.