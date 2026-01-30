Durante todo el mes de enero, los incendios de campos, banquinas y terrenos han sido una constante en Gualeguaychú. Al compromiso y sacrificio con el que los Bomberos Voluntarios encaran su día a día se les suma una dificultad decisiva: la sequía. Y es que los pastizales, montes y zonas de cultivo sufren un gran estrés hídrico desde el principio del verano. Con lluvias escasas y altas temperaturas, están dadas todas las condiciones para que el más mínimo fuego se salga de control.



Este jueves, por ejemplo, entre las 16 y las 20 horas, los Bomberos debieron extinguir dos incendios en terrenos ubicados en Quijano y Martínez Paiva, y en Asisclo Méndez y Gutiérrez, respectivamente, como así también controlar dos focos ígneos en zonas rurales de Irazusta al Sur. El jueves previo, 22 de enero, el incendio de un campo en Camino de Rojas, a la altura del arroyo Pehuajó, consumió entre 10 y 12 hectáreas de cultivos de soja, para luego propagarse a un campo lindero donde se quemó aproximadamente una hectárea más.



Otro caso paradigmático se dio este martes por la tarde, cuando en la intersección de Boulevard Daneri y Federación, en la zona de Los Algarrobos (cerca del Cementerio Norte), el incendio de un campo demandó un importante operativo que involucró un total de 19 bomberos, cuatro móviles, apoyo de Defensa Civil, camiones regadores y una cisterna municipal. En ese incidente, los Voluntarios lograron salvar una vivienda de las llamas, luego de que el fuego afectase unas 3 hectáreas del terreno.



En tanto, el último llamado de este tipo al que tuvieron que acudir los Bomberos de la ciudad ocurrió este viernes en horas del mediodía, alrededor de las 13 horas. Se trató de un incendio de campo en calles Misiones y J. Lapalma, en inmediaciones del barrio Los Espinillos. Allí respondió el móvil 29, cuyo personal realizó trabajos sobre una superficie aproximada de 30x40 metros, registrando afectación de pastizales y residuos.



Para tener un mejor panorama sobre este escenario que se repite en las noticias locales,

Ahora ElDía conversó con Luciano Lizzi, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.



Lizzi confirmó que la mayor parte de las intervenciones que realizaron en lo que va del 2026 fueron de incendios forestales, es decir, en pastizales, montes, campos y terrenos. “En el transcurso de enero hemos tenido alrededor de 80 salidas, cumpliendo servicios de distinto tipo”, mencionó, y recordó -a modo de referencia- que según sus estadísticas siempre rondan las 600 o 700 intervenciones por año, en algunos casos más.



Sobre la sequía, Lizzi resaltó que “el pasto, las ramas y otros elementos combustibles están muy secos” y que “las altas temperaturas favorecen a que los focos se inicien”. A su vez, señaló que los incendios “pueden complicarse, porque tenemos vientos en superficie que hacen que el fuego avance mucho más rápido”.





Luego, consultado sobre las acciones que desencadenan este tipo de incendios, descartó que las quemas controladas de basura sean una causa predominante, y consideró que “en comparación con años anteriores, las personas han tomado mucha más conciencia al respecto”.



De todas formas, el trabajo de los Bomberos Voluntarios es permanente, y el reporte cotidiano de nuevos focos ígneos al aire libre lo hace por momentos más dificultoso. “Siempre se trata de que los bomberos puedan descansar, pero en esta época del año se nos complica mucho porque los incendios en los campos son devastadores. En los focos que demandan mucha superficie, el personal tiene que desplazarse de un lugar a otro y eso lleva a que se canse más y tarde más en recuperarse, comparándolo con un incendio estructural, por ejemplo, donde el bombero quizá está apostado en un solo lugar”, explicó el jefe del Cuartel.

Respecto a los recursos disponibles, también comentó que la logística es un desafío permanente: “Tratamos de manejarnos con el personal que tenemos. En cuanto a los recursos materiales, siempre se necesitan más. En esta época del año tenemos un gran gasto de combustible ya que los vehículos se mueven mucho”.

De esta manera, mientras los Bomberos Voluntarios redoblan sus esfuerzos, la responsabilidad de cada uno de los gualeguaychuenses en esta situación radica en cumplir y concientizar a otros sobre las recomendaciones habituales: no encender fuego al aire libre, no quemar basura y evitar arrojar colillas de cigarrillos en la vía pública, banquinas o terrenos baldíos.

En este tipo de contextos, también se recomienda extremar los cuidados al utilizar herramientas o maquinarias que puedan generar chispas, especialmente durante las horas de mayor calor o viento. Asimismo, mantener los terrenos limpios de pasto seco, ramas y residuos también contribuye a prevenir incidentes, y siempre es fundamental no dejar de dar aviso inmediato a los Bomberos ante cualquier columna de humo o foco ígneo.

Por su parte, las autoridades municipales informaron que la ciudad se encuentra ante riesgo “muy alto” y “extremo” de incendios, de acuerdo al Indice de Peligro de Incendios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y advirtieron que esta condición se mantendría durante los próximos días.

A través de un comunicado, el Gobierno de Gualeguaychú indicó que desde la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria se encuentran reforzando acciones de prevención, control y concientización. También manifestaron que se ponen a disposición recursos municipales y personal de la Dirección de Defensa Civil para colaborar en la extinción de focos de incendio.