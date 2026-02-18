La empresa de útiles escolares Ángel Estada y Compañía, dueña de Rivadavia, El Nene y Arte, entre otras, cerró el primer semestre del ejercicio 2025/2026, finalizado el 31 de diciembre de 2025, con una pérdida neta de $1.418 millones, luego de registrar una caída interanual del 31% en su facturación, que se ubicó en $23.497 millones frente a los $33.932 millones del mismo período del año anterior. En volumen, las ventas alcanzaron 8,5 millones de unidades, un 23% menos que los 11 millones vendidos en igual semestre del ciclo previo, en un contexto de retracción del consumo.

Según surge de los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores, la compañía pasó de una ganancia de $2.236 millones en 2024 a números en rojo en el período bajo análisis, lo que implica un deterioro de $3.654 millones interanual.

La propia empresa explicó en su reseña que “dentro de un marco económico de retracción del consumo en los rubros en los que desarrolla su actividad, presenta, al término del período, una pérdida neta de $1.418 millones” reconociendo el impacto directo de la caída de ventas sobre el resultado final.

Menor facturación y caída en los volúmenes

Los ingresos totales por ventas y servicios sumaron $23.497 millones, integrados principalmente por $21.700 millones en ventas de papelería, además de ingresos por servicios de distribución y comisiones. La comparación interanual muestra una contracción significativa frente a los $33.932 millones facturados en el mismo semestre del ejercicio anterior.

En términos físicos, la empresa vendió 8,5 millones de productos, contra 11 millones del mismo período del año anterior. Esto implica una reducción de 2,5 millones de unidades comercializadas.

Fuente: Ámbito