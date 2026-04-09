A dos años y medio de la partida de Silvina Luna, su historia sigue resonando en el corazón de miles de personas y se resignifica con su serie documental. La noticia de que Netflix lanzará Perfecta: la voz de Silvina Luna no solo conmueve a quienes la conocieron, sino que también invita a una profunda reflexión. Este jueves, la plataforma presentó el primer tráiler del documental, una producción que promete mostrar a la modelo como nunca antes: a través de su propia voz, la de sus seres queridos y de imágenes privadas que permanecieron en silencio hasta ahora.

La incubadora de contenido HechoXNadie, cuyo gerente de desarrollo es el gualeguaychuense Fernando Mántaras, fue la encargada de hacer la investigación para el documental “Perfecta”.

HechoxNadie tiene experiencia en el uso de material de archivos para contar historias, y ha participado del desarrollo de otros documentales como “Muchachos” y “El Comandante Fort”.

Fernando Mántaras, es licenciado en Imagen y Sonido en la UBA y en anteriores entrevistas con este medio contó que “de chico me gustaba las películas y me interesaba la música, por eso elegí la carrera. Así es que fui descubriendo la escuela de cine, y se me abrió todo un mundo”.

En 2024, su corto documental “Una vida karateca” quedó seleccionado en el Bafici, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica.

El documental de Silvina Luna recién se estrenará en 2027, pero ya generó una gran repercusión en redes sociales y una expectativa enorme.

Mirá el trailer: