La profunda emoción de Pampita al aire: "No podía parar de llorar"

Al día siguiente en Los Ángeles de la Mañana, su compañero de jurado Ángel de Brito reveló cómo fue el momento en que la top se quebró al aire.

“La verdad es que nos sorprendimos mucho con Pampita, que no se vio todo en cámara, se vio una parte. Apenas empezó a bailar Griselda, se puso a llorar y no podía parar. No paró durante todo el tema y después seguía y seguía, pobre”, aseguró Ángel.

Aníbal Pachano, integrante del BAR, agregó: “Fue tremendo. Porque Pampita se está conectando con su cosa emocional. Para mí tuvo que ver algo con su hija (Blanca, quien murió en 2012 a los 6 años), con la canción, se mezcla todo. No se vio nada del llanto y la angustia que tenía. Ella hizo un gesto divino, que fue tirar un beso al Cielo y por eso me atrevo a decir que tenía algo que ver con su hija”.

Y Yanina Latorre, que estaba también presente en el estudio sumó: “Además, apoyó la cabeza contra el escritorio. Nunca la ves tan quebrada; no es que le caían lágrimas y lo evitó. En el piso era un clima tremendo, emocionante, no lo vi tan emotivo en la tele”.

De Brito explicó sobre la emoción de su compañera: “Antes de llegar le habían anunciado que había muerto un tío muy cercano, al que quería mucho. Son pocos de familia, pasó en la previa de su casamiento... De hecho, con Flor Peña le decíamos si se quería ir porque estaba llorando tanto. Se vio un mínimo al aire”.

“Es más, Griselda termina de bailar y la ve a Pampita porque quedamos de frente y se pone a llorar también. Le mandamos un beso grande a Carolina”, cerró el periodista, enviándole su cariño a Pampita.