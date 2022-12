La imagen de dos jóvenes que se besaron arriba de un semáforo, en La Plata, tuvo gran difusión tras los festejos que se desataron en todo el país por el pase de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022. Si bien todos creyeron que eran novios, los mismos protagonistas lo desmintieron una vez que su fotografía comenzó a multiplicarse.



A las explicaciones de ella, quien aclaró que se conoció con el muchacho allí arriba, siguió luego la repercusión sobre cómo continuará el vínculo tras la postal que tomó la fotógrafa Florencia Domínguez.

De cara a la final del Mundial, Gonzalo, el chico de la imagen, le propuso una especie de cita a Violeta, a quien besó el martes entre cánticos de alegría por la victoria ante Croacia. El joven decidió comentar una publicación de Violeta en su cuenta de Instagram. “El domingo te espero ahí arriba”, le escribió.

Gonzalo, de 20 años, dio más detalles en una entrevista radial. “Quedamos en reencontrarnos allá arriba”, le dijo a la FM Cielo. El joven comentó que luego de bajarse del semáforo pudo conocer un poco más a Violeta. “Hablamos de la selección, de cómo festejábamos, qué hicimos. Nos conocimos un poco básicamente”, indicó.

Gonzalo es de La Plata, estudia Economía y sustenta su carrera en un kiosco. “Ella no sabría decir de dónde es, pero sé que no es de La Plata, tiene 23 años, trabaja en un bar y creo que también estudia”, agregó.



La posibilidad de que haya un encuentro el domingo, si la selección argentina finalmente se impone ante Francia, responde a una de las tantas preguntas que se hicieron distintos usuarios cuando vieron las fotos. “¿Cómo siguió el vínculo?”, fue una de las tantas interrogantes que recibió Violeta.



Violeta, la chica de la foto, se sorprendió por la mirada del joven. En esa misma línea, reveló que no son novios y que se conocieron durante el festejo. “Qué chulo, chicos. Me mira como si fuese mi novio. Lo peor es que lo conocí en el semáforo”, escribió en una cita al tuit original. “Mi viejo llega a ver la foto en el semáforo y me revienta la cabeza”, agregó después en tono de broma.



Además de este dato, Violeta había compartido también en su cuenta de Instagram un video del momento en el que cantaba junto al joven. La grabación deja ver a ambos sonrientes mientras ella alienta con una canción de la selección argentina.