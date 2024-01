El próximo jueves 15 de febrero el fútbol vivirá un momento particular por el enfrentamiento que tendrá a Lionel Messi en cancha con el Inter Miami ante Newell’s Old Boys de Rosario, el club del cual es fanático. Si bien Leo vistió en algunos eventos especiales los colores de la Lepra, vivirá el último amistoso de la pretemporada en el DRV PNK Stadium y una propuesta desde Argentina podría convertir a ese duelo en un hito histórico.



Éver Banega, ex compañero de Leo en la selección argentina, retornó al país para defender la camiseta de sus amores y será una de las estrellas de ese duelo exhibición: planteó un hecho que le daría mayor valor al enfrentamiento. En diálogo con TNT, tras el triunfo de Newell’s 2-0 sobre Lanús, el mediocampista de 35 años recibió la consulta del periodista Pablo Giralt sobre si existía la posibilidad que la Pulga se “ponga la de Newell’s” en ese cotejo.



“No sé, esperemos que juegue mitad para cada uno. Sería muy lindo que se pueda poner los colores de Newell’s Old Boys”, reconoció Banega. Hay que recordar que Messi siempre se identificó como fanático del combinado rosarino y hasta barajó en algún momento evaluar la chance de jugar en Argentina un tiempo para sumar los minutos oficiales en Newell’s que no pudo tener, ya que se marchó de sus inferiores de adolescente. “Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s, que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí”, dijo en la nota que le dio al humorista Migue Granados meses atrás.





Una imagen histórica: Lionel Messi homenajeó a Diego ARmando Maradona tras su muerte con una camiseta de Newell's luego de marcar un gol para Barcelona.





Lo que sí será un hecho es ese duelo que se realizará en Fort Lauderdale, Florida, dentro de dos semanas. Las Garzas conducidas por Gerardo Martino –otro símbolo de Newell’s– primero jugarán este jueves un amistoso contra el Al Nassr, que en las últimas horas confirmó que no tendrá al lesionado Cristiano Ronaldo, por lo que no habrá “The Last Dance” entre las dos estrellas que dominaron el fútbol mundial durante las últimas décadas.



Luego viajarán a Hong Kong para medirse con el seleccionado local (domingo 4/2) y seguirán la travesía rumbo a Japón para chocar con el Vissel Kobe (miércoles 7/2). El retorno a Miami será inmediato para mentalizarse en el último juego preparatorio contra la Lepra, que todavía no confirmó qué hará con los partidos por la Copa de la Liga que tendrá a lo largo de esos días: el viernes 9 de febrero visitará a Unión de Santa Fe, luego debería toparse con Racing en el Estadio Marcelo Bielsa (lunes 12) y una semana más tarde viajar a La Plata para encontrarse con Estudiantes (19/2) por la sexta fecha del certamen local.

El detalle en este choque entre Inter Miami de la MLS y Newell’s será la presencia del mediocampista Pablo Pérez, identificado con el elenco argentino pero que para este torneo firmó con Sarmiento de Junín. Sin embargo, el futbolista de 38 años puso una cláusula en su nuevo club para tener el permiso de representar a la Lepra en este amistoso internacional.



OTRAS FRASES DE BANEGA

• Por qué eligió a Newell’s sobre Boca para volver: “Obviamente como sabemos me crié en las inferiores de Boca. Agradecido por todo lo que me dieron, por la oportunidad que me brindaron de ser lo que pude ser y la carrera que formé, pero tampoco me quería olvidar del equipo que soy hincha. En la ciudad están mis amigos, la familia, creo que tenía que estar en un lugar donde me iba a sentir cómodo, tranquilo y me iban dar la tranquilidad para hacer bien las cosas”.

• El reencuentro con Messi: “Más que nada quiero jugar contra él, saludarlo, saber cómo está. Uno siempre lo sigue y lo disfruta de verlo jugar. Nos divierte mucho a los que nos gusta el fútbol”.

• El fútbol argentino: “Todos los años que estuve afuera siempre seguí la liga Argentina, porque obviamente está mi club Newell’s Old Boys, y también seguía mucho a Boca. Con los compañeros que estaba en todas las ligas siempre decían que la liga argentina era muy fuerte, de Sudamérica una de las más fuertes. Siempre dije que se fijen que en todos los equipos de Europa hay argentinos”.

• La mirada sobre la salida a Arabia Saudita: “Cada uno decide su futuro. Yo en mi momento lo decidí a los 31/32 años. Pensé que era el momento adecuado y tomé esa decisión, pero no soy quién para decirle a un colega a qué edad hay que ir a jugar”.





Messi y Banega durante un Sevilla-Barcelona del 2020 (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)



(Fuente: Infobae)