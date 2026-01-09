Tras dar inicio a la temporada de verano 2026, la icónica playa y parador de Gualeguaychú “Solar del Este” trae este sábado una sorpresa especial. Juan Manuel "Pinky" Grossi, ideólogo y conductor principal de "Un Poco de Ruido", el exitoso programa de streaming centrado en la música tropical, el cuarteto y la cumbia combinando charlas informales y "zapadas" con artistas populares, estará junto a su banda inaugurando el escenario “Martín Aquino”.





La apuesta se redobla el domingo con el show de los Tuka-Tuka, legendaria banda de cumbia de nuestra ciudad. Rubito, integrante de Tuka-Tuka y animador de Solar del Este en las últimas temporadas, contó en Ahora Cero Radio todo lo que el complejo turístico local tiene para ofrecer este verano.



“Tenemos arena renovada; toda su parte de césped con mucha sombra; la pileta; el sector VIP y un parador con una gran carta”, adelantó, y mencionó un dato no menor: habrá precios exclusivos para residentes de Gualeguaychú, con la entrada para ver el show de "Un Poco de Ruido" al valor de $15.000.



