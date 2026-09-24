El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este jueves en Casa de Gobierno un encuentro clave con autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para definir el cronograma de ejecución de diversas obras públicas. Entre los anuncios más destacados para el sur provincial, se confirmó la planificación para la construcción del esperado puente sobre el arroyo El Sauce, en el departamento Gualeguaychú.

Según indicaron desde Provincia, la nueva infraestructura y sus respectivos accesos se enmarcan dentro del programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (Condver), y su ejecución será posible gracias al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Durante la reunión, en la que participaron el titular de la UEP, Gustavo Cusinato, y el director administrador de Vialidad, Exequiel Donda, los equipos técnicos repasaron los plazos de llamado a licitación, la proyección de firmas de contratos y el esquema para abrir este y otros nuevos frentes de obra entre finales de este año y el próximo.

Al término del encuentro, Cusinato destacó la importancia de la planificación conjunta: "Nos reunimos con cada uno de los coordinadores de distintos programas y Vialidad, porque ya le vamos poniendo fecha a los plazos de llamado a licitación, la posibilidad de contrato y de que empiecen las obras". El funcionario provincial advirtió además que el volumen de proyectos requerirá una gran organización técnica, en especial para las tareas de inspección.

Además del puente sobre el arroyo El Sauce en Gualeguaychú, el paquete de obras con financiamiento externo (que incluye también fondos del BID y el FIDA) contempla la construcción del puente sobre el arroyo Desmochado en Tala, la rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2, la Circunvalación de Nogoyá, y obras hidráulicas y caminos productivos en distintos departamentos de la provincia.