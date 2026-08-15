El Gobierno de Entre Ríos apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná que declaró inconstitucionales los aumentos salariales otorgados como “no remunerativos” por el Poder Ejecutivo y el Senado. La apelación será resuelta por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

Así lo adelantó el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, quien defendió la legalidad del Decreto N° 537/26 del Poder Ejecutivo y anticipó que la Fiscalía de Estado llevará el planteo ante el máximo tribunal provincial.

La Cámara había cuestionado que los incrementos fueran otorgados sin realizar aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones y a la obra social. En su fallo, sostuvo que la denominación de “no remunerativo” no modifica la naturaleza salarial de una suma y consideró que esa modalidad contradice el artículo 82 inciso d) de la Constitución de Entre Ríos, que establece que todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones.

Rettore sostuvo que el decreto cuestionado “cumple con todas las formalidades de un acto administrativo” y que, por ese motivo, mantiene sus características de ejecutoriedad.

La Fiscalía de Estado fundamentará la apelación en varios puntos. En primer lugar, planteará que las sumas otorgadas no son aumentos salariales ordinarios, sino montos “no remunerativos, no bonificables y extraordinarios”. Según explicó Rettore, una diferencia central es que no existe “habitualidad en la percepción”.

Otro de los argumentos estará vinculado con la situación económica de la Provincia. El funcionario señaló que la decisión se tomó bajo un criterio de “austeridad económica” y de “responsabilidad fiscal” para preservar los recursos del Estado.

Además, la defensa oficial hará hincapié en que las sumas fueron discutidas en el ámbito paritario, con participación de los gremios, y que allí se acordó otorgarlas bajo esas condiciones.

Por último, Rettore cuestionó el camino elegido por los demandantes para recurrir a la Justicia y sostuvo que no habían agotado previamente la vía administrativa.

Los jueces consideraron que, al otorgar aumentos sin realizar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, se afectó el mandato establecido por la Constitución provincial. También advirtieron que la falta de aportes perjudicó a jubilados y pensionados, al reducir el impacto que esos incrementos debían tener sobre sus haberes.

Ahora, esos argumentos serán revisados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia, que deberá definir si confirma o revoca la decisión de la Cámara de Paraná.