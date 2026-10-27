El Gobierno de Entre Ríos aprobó el modelo de Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), mediante el cual se concretará el "relevamiento y caracterización físico-química y mineralógica de materias primas minerales en la Provincia de Entre Ríos".

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 3231 del Boletín Oficial Provincial Nº 28.445, que autoriza la contratación directa por vía de excepción por un monto total de $ 189.917.371,90.

De acuerdo con los considerandos de la norma, la iniciativa responde a "la ausencia de un inventario geológico-minero actualizado", señalando que contar con esta información "resulta indispensable para ejercer una correcta planificación, ordenamiento y una gestión eficiente de los recursos naturales, desarrollando de esta manera una base de datos pública indispensable para el diseño de políticas públicas de desarrollo a mediano y largo plazo". Asimismo, se busca "potenciar la explotación estratégica y la industrialización y agregado de valor a los recursos minerales provinciales".

Tras evaluar tres propuestas presentadas por diferentes oferentes, la Dirección de Desarrollo Minero determinó que el organismo científico "se erige como un oferente capaz de realizar el estudio requerido de manera integral, dado que su propuesta técnico-económico abarca la totalidad de las prestaciones científico-técnicas y operativas necesarias, asumiendo de manera completa y centralizada las tareas críticas como la gestión y obtención de los permisos de ingreso a los campos y la ejecución total de los setecientos (700) metros de perforación planificados".

Metodología y perforaciones exploratorias

El relevamiento físico y químico abarca sustancias como limos, arcillas, yeso, cenizas volcánicas, calizas, arenas silíceas y cuarzosas, basaltos, broza y cantos rodados. Para ello, el plan estipula la realización de al menos 22 perforaciones exploratorias que totalizan 700 metros, distribuidas de la siguiente manera:

Etapa 1: Perforaciones en los departamentos Diamante y Paraná (incluyendo sondeos de hasta 30 metros de profundidad).

Perforaciones en los departamentos Diamante y Paraná (incluyendo sondeos de hasta 30 metros de profundidad). Etapa 2: Campaña en la región Suroeste, abarcando Las Cuevas, Diamante y Victoria.

Campaña en la región Suroeste, abarcando Las Cuevas, Diamante y Victoria. Etapa 3: Trabajos en la zona Sur, desde Rincón de Nogoyá hasta Villa Paranacito, incluyendo las Islas del Ibicuy.

Trabajos en la zona Sur, desde Rincón de Nogoyá hasta Villa Paranacito, incluyendo las Islas del Ibicuy. Etapa 4 a 6: Relevamientos en la región Noroeste (Hernandarias, La Paz, Cerrito), Centro Norte (Federal, Villaguay) y el Este/noreste provincial (San Salvador, Federación, Concordia y Puerto Yeruá).

Esquema de pagos y entregables

La contraprestación económica de $ 189.917.361,90 será abonada de forma escalonada por el Ministerio conforme se reciban y aprueben los nueve entregables previstos, los cuales cuentan con un plazo de revisión de dos días hábiles por parte de la Dirección de Desarrollo Minero:

Entregable 1 (5%): Informe de datos antecedentes y localización de sitios de muestreo.

Informe de datos antecedentes y localización de sitios de muestreo. Entregables 2 al 5: Informes parciales de geología de campo y avance de perforaciones por regiones.

Informes parciales de geología de campo y avance de perforaciones por regiones. Entregable 6 (12%): Resultados de ensayos geotécnicos, granulometría y contenido de materia orgánica.

Resultados de ensayos geotécnicos, granulometría y contenido de materia orgánica. Entregable 7 y 8 (10% y 13%): Análisis micromorfológicos por cortes delgados, difractometría de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS), ensayos de puzolanicidad en cenizas y análisis geoquímicos por ICP-FRX.

Análisis micromorfológicos por cortes delgados, difractometría de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS), ensayos de puzolanicidad en cenizas y análisis geoquímicos por ICP-FRX. Entregable 9 Final (20%): Presentación del informe final, bases de datos digitales estandarizadas, cartografía geológica a escalas 1:50.000 y 1:100.000, y exposición oral ante las autoridades provinciales.

Ejecución institucional y administración financiera

La ejecución institucional estará a cargo del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICyTTP), con sede en la ciudad de Diamante, mientras que la Fundación INNOVA-T operará como la Unidad de Vinculación Tecnológica encargada de la administración financiera de los pagos estipulados en nueve entregables sucesivos.

Fuente: APFDigital