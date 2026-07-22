El Gobierno de Entre Ríos actualizó el monto que perciben los trabajadores de la administración pública provincial en concepto de viáticos por comisiones de servicio. a través de una resolución de la Secretaría General de la Gobernación.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 217 de la Secretaría General de la Gobernación y entrará en vigencia desde este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial.

La actualización representa un incremento de alrededor del 44% respecto del monto vigente hasta ahora. La Unidad Retributiva de Viático (URV) se utiliza para calcular los viáticos que cobran los agentes de la administración pública cuando deben realizar comisiones de servicio fuera de su lugar habitual de trabajo.

En los fundamentos de la resolución se recuerda que el régimen de viáticos, aprobado por decreto en 2018, faculta a la Secretaría General de la Gobernación a modificar periódicamente el valor de la URV. Además, desde 2022 está establecido que esa actualización debe realizarse trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según se explica en la norma, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos realizó una evaluación de costos tomando como referencia la variación del IPC entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Como resultado de ese análisis, se eleva el valor de la URV desde los actuales $81.357 hasta los $117.113, cifra que finalmente fue adoptada por la resolución firmada por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Así, la unidad viático quedó fijada en $117.113, monto que se actualizará una vez que se determine la inflación trimestral de abril, mayo y junio y se aplique una nueva suba.

Fuente: AHORA