Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron quen el gobernador Rogelio Frigerio encabezó junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, la presentación de estudios sobre la infraestructura fluvial y portuaria de Entre Ríos, en el marco de una actividad denominada "Hacia un plan de inversiones estratégicas para la infraestructura logística y portuaria de Entre Ríos", que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El mismo contó con la participación de representantes del sector productivo, universidades y autoridades provinciales y locales. Allí, además, se firmó un convenio para elaborar un plan de inversiones que permita mejorar la competitividad de la producción, facilitar el acceso a nuevos mercados y generar condiciones para la creación de empleo.

Durante el encuentro, Frigerio destacó que Entre Ríos tiene una ubicación estratégica y una red de ríos y puertos que representan una enorme oportunidad para su desarrollo económico.

"Los ríos son una enorme oportunidad de desarrollo, como así también la ubicación geográfica de la provincia", afirmó el gobernador. En ese sentido, sostuvo que durante años faltaron decisiones políticas, planificación y una estrategia para aprovechar esas ventajas.

El mandatario recordó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para incorporar el sistema Bravo-Guazú-Talavera a la licitación de la Vía Navegable Troncal, una iniciativa que permitirá avanzar en mejores condiciones de navegación y acceso a los puertos entrerrianos.

"Hoy es una realidad, la licitación ya nos incorpora y tenemos que aprovechar la enorme oportunidad que significa nuestra ubicación geográfica, nuestros ríos y puertos. Por eso este plan de inversiones estratégicas que se viene desarrollando con el CFI es clave", remarcó.

Frigerio destacó además el potencial de los puertos de Ibicuy, Diamante, La Paz y Concepción del Uruguay, y ratificó la decisión de avanzar en una planificación de largo plazo. "Esto recién empieza y estos son los primeros pasos para poner a Entre Ríos otra vez en el centro de la escena del desarrollo nacional", expresó.

Por su parte, Lamothe valoró el trabajo conjunto con la provincia y destacó que los estudios fueron realizados con la participación de universidades e instituciones de la región. También subrayó la importancia de sostener políticas de infraestructura que requieren planificación y continuidad.

Un plan para integrar puertos, rutas y ferrocarriles

Según indicaron, el convenio firmado entre la Provincia y el CFI contempla la conformación de un equipo técnico que elaborará un plan integral para identificar las inversiones necesarias en infraestructura fluvial, portuaria, vial y ferroviaria.

Durante la jornada también se presentaron tres estudios desarrollados junto a la Universidad Nacional del Litoral, que analizaron alternativas de navegación, accesos a los puertos de Ibicuy, Diamante y La Paz, y las características del lecho de los ríos Paraná Bravo, Paraná Guazú y Talavera.

“El objetivo es definir prioridades de inversión para mejorar la conexión de la producción entrerriana con los mercados nacionales e internacionales, reducir costos logísticos y fortalecer las condiciones para el desarrollo de la actividad privada”, destacaron desde Provincia.