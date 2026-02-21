El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes en Buenos Aires un encuentro con autoridades nacionales y representantes de la industria avícola provincial para avanzar en una agenda centrada en inversiones para la modernización y tecnificación del sector, la apertura de mercados internacionales y el acceso a financiamiento.

La reunión se desarrolló con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien destacó: “Tenemos un gobernador que gestiona las demandas de los sectores productivos; que en el caso de los avicultores pasan por generar oportunidades de crecimiento que se expresan, por ejemplo, en más galpones de producción modernos y nuevos mercados comerciales”.

Por parte del sector industrial participaron, entre otros, el presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, Mario Mazzei, y el titular de la industria Las Camelias, Raúl Marso. Mazzei calificó el encuentro como “una muy buena reunión” y valoró “el interés del gobierno de Entre Ríos en explorar alternativas de mercados para nuestras carnes y, particularmente, la búsqueda de financiamiento para modernizarnos”.

Marso, en tanto, afirmó que la gestión del gobernador ante autoridades nacionales para abrir mercados para los alimentos entrerrianos “es un día ganado en la búsqueda de sustentabilidad del negocio avícola. Pudimos ser escuchados por funcionarios de alto nivel en un clima de sinceridad y cordialidad”. Según precisó, el encuentro permitió expresar la preocupación del sector por los trascendidos del acuerdo comercial en marcha entre Argentina y Estados Unidos, ante una posible apertura al ingreso de productos norteamericanos sin reciprocidad. En ese sentido, señaló que el Gobierno nacional tomó nota de la observación contraria a que la apertura no sea recíproca.

Durante la reunión también se abordó la agenda de la misión comercial a China prevista para abril, en la que los industriales aspiran a concretar la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos. Marso puso en valor que en ese marco “se habló de la recuperación del mercado chino”.

Asimismo, los empresarios manifestaron la necesidad de financiamiento para crecer en granjas de producción con tecnología que permita competir en condiciones más favorables. “Hablamos de los créditos fiscales millonarios que todas las empresas poseen y no son de libre disponibilidad”, indicó Marso.

El industrial subrayó además que la intervención del mandatario entrerriano determinó que “desde el gobierno federal se comprometan a promover la importación de bienes de capital de equipamiento que no se produce en la Argentina y que impacta en la modernización del sector”.

De este modo, el encuentro cosechó el respaldo de los empresarios, quienes valoraron la gestión del gobernador, destacaron haber sido escuchados por funcionarios nacionales y consideraron la reunión un paso positivo para garantizar financiamiento, modernización y condiciones de reciprocidad en la apertura de mercados internacionales.