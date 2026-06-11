Se trata del primer grupo de recategorizaciones del personal de la administración pública de Entre Ríos llevadas a cabo mediante un procedimiento completamente digital, que -según expresaron desde el Gobierno provincial- “permitió reducir a menos de la mitad los tiempos habituales de tramitación”. Hasta entonces, este tipo de procesos demandaba en promedio 220 días y, en algunos casos, más de un año.

"Estamos consolidando una política pública que moderniza la gestión de los recursos humanos, incorpora tecnología para simplificar procedimientos y fortalece la transparencia en cada decisión administrativa", afirmó al respecto el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano al reseñar el proceso.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que "la digitalización tiene que servir para esto: ordenar el Estado, reducir tiempos y hacer más simples los trámites. Este primer resultado marca un camino concreto en esa dirección".

Cabe destacar que las recategorizaciones se realizaron a partir de información validada digitalmente sobre la trayectoria laboral y la formación de cada agente.

Asimismo, se informó que los trabajadores recibieron las notificaciones a través de la aplicación Mi Trabajo, el portal del Empleado Público y por correo electrónico, donde prestaron su conformidad para completar el procedimiento sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni presentar documentación en papel.

“La experiencia representa un avance significativo en la simplificación de procedimientos administrativos y en la integración de sistemas dentro del Estado provincial, lo que permite que los agentes accedan con mayor rapidez a la categoría que les corresponde y a los efectos salariales derivados de esa actualización”, subrayaron desde los canales oficiales de prensa.