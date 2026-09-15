CONFLICTO SALARIAL
El Gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una nueva mesa paritaria
Será este jueves 17 de septiembre a las 14 horas en la Secretaria de Trabajo.
Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
"Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales", sostuvieron desde Provincia.
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