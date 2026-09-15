Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

"Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales", sostuvieron desde Provincia.