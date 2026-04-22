El gobierno entrerriano convocó a los gremios de trabajadores estatales -UPCN y ATE- y docentes -Agmer, AMET, Sadop y UDA- a la Secretaría de Trabajo, a los efectos de retomar la paritaria salarial. Según pudo confirmar AHORA, el encuentro será el miércoles 6 de mayo los gremios de trabajadores del Estado y el jueves 7 con los maestros, en la cartera laboral de la Provincia, ubicada en Buenos Aires 166 de Paraná.

El último incremento para los estatales consistió en una suma fija equivalente al 15,8% del sueldo de junio de 2025, además de una actualización en la ayuda escolar. Fue aprobado por mayoría, con la firma de UPCN y la disconformidad de ATE.

Tras la última reunión, desde febrero de 2026 se otorga una suma fija no remunerativa y no bonificable para todos los agentes. Se aguarda ahora conocer qué nueva propuesta tiene la Casa Gris para los agentes.

En cuanto a los docentes, se otorgó por decreto un incremento de $60 mil para activos y $30 mil para pasivos.

Fuente: AHORA