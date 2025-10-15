Este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio deberá presentar el proyecto de Presupuesto 2026 para que la Cámara de Senadores y Diputados lo analicen y definan su aprobación.

El pasado 16 de septiembre el mandatario adelanto que hay una “necesidad” de priorizar el financiamiento provincial los recursos provinciales a ambulancias, hospitales, escuelas y rutas de la producción. “Ahí es donde tiene que ir cada recurso que logremos: a donde los vecinos lo necesitan”, subrayó.

También, en la ocasión, hizo referencia a gestionar con responsabilidad fiscal, articulando con Nación pero sin resignar las prioridades provinciales. “Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, y trabajo en lo que pueda para lograr ese objetivo”, concluyó.

Cabe recordar que el plan de Presupuesto del 2025 implicó un incremento del 3,58% en salud; del 2,78% en educación y 1% en seguridad. Además, incluyó obra pública que alcanzaba un 8,4%.

Fuente: APF