El Gobierno de Entre Ríos descontará el día no trabajado a los docentes que decidan adherirse a la huelga dispuesta por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para este jueves. Así lo confirmaron fuentes oficiales a AHORA. La Casa Gris continuará con su política de abonar solo las jornadas donde haya clases y no en las que haya medida de fuerza, como ha sucedido en las últimas ocasiones cuando hubo algún reclamo.

El paro, en tanto, se concretará por 24 horas, en disconformidad con el aumento del 3,5% decretado por el Poder Ejecutivo el 12 de mayo, tras una oferta en paritarias con idéntico porcentaje que fue rechazada por los sindicatos.

En las últimas horas, desde la Administración provincial ratificaron también que no habrá una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo como pidieron los gremios, dado que la gestión considera que lo establecido como incremento por decreto es el máximo esfuerzo que se puede realizar en materia salarial.

El paro de este jueves tiene un segundo componente además, que es el rechazo a la Reforma Previsional promovida por el Gobierno provincial y que está próxima a ingresar a la Legislatura entrerriana.

Fuente: AHORA