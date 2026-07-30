La Provincia dio a conocer el cronograma de pago de los sueldos de julio
El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer las fechas de cobro de haberes de julio para empleados de la administración pública provincial.
El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1° de agosto y concluirá el próximo sábado 8 de agosto.
A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.
Cronograma de pagos y acreditación
Lunes 3 de agosto: haberes hasta 980.000 pesos (se acredita el sábado 1° de agosto)
Martes 4: haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos
Miércoles 5: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos
Jueves 6: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos
Viernes 7: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos
Lunes 10: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto)