La provincia entregó el primer crédito para ampliar la vivienda

Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Marcelo Casaretto luego de realizar la firma de adjudicación para la familia adjudicataria de María Grande integrada por Sonia Gamboggi y Claudio Schuster.

El funcionario dijo que “estamos dando cumplimiento con el compromiso asumido por el gobernador Gustavo Bordet de máxima eficiencia en la gestión y de llevar adelante una administración ágil, cercana a la gente, y con mayor capacidad de respuesta".

En ese sentido, resaltó “la decisión política de ejecutar con recursos propios un programa integral que abarque tanto la construcción de viviendas, como así también las ampliaciones o construcciones de viviendas a través del otorgamiento de créditos a particulares”.

El directivo felicitó a la familia beneficiaria y afirmó que poder mejorar la casa propia “es un alegría inmensa, que no tiene comparación, porque acceder a una vivienda constituye el hogar, fortalece la familia y consolida la comunidad. Este es un punto de arranque para cualquier familia y sé que la van a valorar y cuidar”.

Precisó que "en los próximos días se irán incorporando nuevos créditos personales que permitirá ejecutar nuevos mejoramientos de sus viviendas en diversas localidades, en la medida que las familias cumplimenten con la totalidad de la documentación requerida.”

Por su parte, Sonia Gamboggi junto a su esposo Claudio Schuster visiblemente emocionados expresaron que “estamos sumamente felices por haber sido beneficiados a través del sorteo que llevo adelante el IAPV, ya que de otra manera nos hubiera sido imposible poder ampliar nuestra casita, que fruto de nuestro esfuerzo constante pudimos construir. Aun no tenemos hijos, pero una vez que contemos con el espacio adecuado podremos ampliar nuestra familia”.

Por otro lado, el diputado Diego Lara hizo referencia a la puesta en marcha del programa provincial de viviendas Primero tu Casa. Subrayó que “es un hecho muy importante ya que después de más de 20 años la provincia vuelve a tener una política propia en esta materia y, de esta manera, poder darle respuestas a tantas familias que lo necesitan y puso de manifiesto el compromiso de acompañar la ejecución de más soluciones habitacionales, para que cada vez más habitantes sean los beneficiados y puedan cumplir con el sueño de tener un techo propio”.

Ampliación de vivienda propia

Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de aquellos grupos familiares propietarios de una "vivienda única que habiten" y que no cuenten con la posibilidad de acceder a créditos accesibles para poder realizar dichas ampliaciones. La obra no podrá superar los 15 metros cuadrados de construcción nueva y la superficie total de la vivienda, una vez ampliada, no podrá ser superior a los 70 metros cuadrados.

Quienes se inscriben en esta operatoria no pueden haber sido beneficiarios de algún programa estatal de vivienda, Nacional, provincial o municipal, como Procrear, Fonavi, IAPV, entre otros.

Participaron de la actividad; el vocal, Horacio Flores; el secretario de directorio, Damián Zof; y el diputado provincial, Diego Lara.