La Provincia evalúa protocolos para el turismo estival y podría habilitar más actividades

Señaló que “estas medidas no son bien recibidas por algunos sectores, pero son muy necesarias para garantizar la estabilidad del sistema sanitario y, lo más importante, garantizar a vida de muchas personas”. Al respecto aseveró que la prioridad es “la salud de todos los entrerrianos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que decidir más habilitaciones en los próximos días, el mandatario respondió: “Si el comportamiento de la curva va así, podría haberlas”. Y agregó: “También estamos pensando en protocolos para tener turismo en la temporada de verano”.

“Estamos pensando en pospandemia, pero todo depende de los indicadores. Esto es día a día, es una pandemia que es inédita, la única forma de evitarla son cuestiones mínimas, de autocuidado, distanciamiento, no tener reuniones sociales tener responsabilidad individual, y así y todo no siempre alcanza”, expresó el mandatario.

“En la medida que vayamos teniendo resultados sanitarios satisfactorios, iremos generando más actividades, que es lo que más nos importa”, resaltó. En ese orden recordó que “en Entre Ríos, salvo el sector turístico que fue el más golpeado, el resto de las actividades se han mantenido” y señaló que “la provincia hoy está por debajo de los índices de desempleo de la media nacional que se dio a conocer esta semana”.

“Esto tiene que ver con que hemos manejado la pandemia con doble criterio: con un estándar de salud para la población y, por otro lado, garantizando el empleo y el desarrollo económico de la provincia”, sostuvo en declaraciones a los medios.

Luego aclaró: “Los sectores que todavía no pueden habilitar, no es porque nosotros no queramos, es lo que pasa en el mundo entero. Estamos viendo de qué manera podemos ir generando oportunidades para estos sectores y estamos viendo qué protocolos aplicamos para en el futuro puedan desarrollar sus actividades”, finalizó. (APFDigital)