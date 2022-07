Se desarrollaron las jornadas del Primer Encuentro de Áreas Naturales Protegidas en Las Cañas, República Oriental del Uruguay, un encuentro que apuntaba a regionalizar el cuidado de dichas regiones en los tres países.

Si bien en un momento estuvo en duda la participación de la delegación de la provincia de Entre Ríos por las acciones de repudio desde Gualeguaychú por tener a UPM como sponsor del evento, finalmente, al ser retirado, concurrieron los representantes de la provincia encabezados por la Secretaria de Ambiente María Daniela García.

Ante la pregunta sobre si esto era un paso que se relacionaba con el conflicto suscitado años atrás por la planta de la pastera UPM, Daniela García respondió que “son pasos en pos de unir a tres países que compartimos el mismo recurso. No siento que sea ningún paso extra en relación a conflictos anteriores. Sí, es una muestra como mira la provincia a la hermandad que hay entre los distintos pueblos que conformamos la cuenca del Uruguay”.

La Secretaria de Ambiente entrerriana se refirió a la falta de publicación de los resultados del monitoreo que se debería realizar desde la CARU: “Hay una preocupación muy grande por los resultados de los monitoreos del río Uruguay que se están haciendo y quedaron comprometidos desde el fallo de La Haya. Hay una preocupación de la Cancillería argentina, del comité argentino de CARU, en que estos resultados que se dejaron de publicar como tales en diciembre de 2019 se vuelvan a publicar y, en función de ellos, que se arbitren las medidas que haya que arbitrar en el caso que haya que corregir o mitigar efectos o impactos negativos en la calidad del agua. Creo que ese es un tema que le sigue preocupando mucho a la Argentina, a Entre Ríos y a Gualeguaychú en particular”.

Daniela García mencionó también la audiencia que se realizó días pasados citada por el Juez Federal Hernán Viri: “Hubo una audiencia informativa convocada por un Justicia Federal, a la cual estuvieron invitados representantes de CARU. El Comité Argentino asistió y se manifestó esta preocupación. El tema está, no lo vengo a traer a estas jornadas, pero sin dudas es un tema de preocupación para mí y para la provincia”

El hecho de la construcción de la nueva planta de UPM en Paso de los Toros también fue abordado por la funcionaria provincial: “Hay una cuestión que ustedes vivieron durante muchos años y que hoy se vuelve a vivir con la construcción de la nueva planta sobre el Río Negro, de lo que se llama la isla química que provee los insumos para la planta y que el proceso los requiere. No sería nada malo si los parámetros de vuelco cumplen con la normativa y lo acordado, eso es lo que como país y como provincia pedimos que se publique y se siga monitoreando. En el caso que sea necesario hay medidas que se pueden aplicar y que pueden corregir si hay algún desvío o problema con eso”.

Ante la pregunta sobre cuál sería la solución al problema de la falta de publicación de los datos del monitoreo, Daniela García mencionó incluso la posibilidad de que la provincia se inicie como querellante en la causa: “La solución a la no publicación de los informes es hacia adentro de la CARU, tanto del lado argentino como del uruguayo. Somos adultos y razonables. Hay que lograr que se acuerde en el interior de CARU. La otra opción es que una parte se inicie como querellante, que es una posibilidad que la provincia de Entre Ríos lo sea. No está decidido, no está definido, pero el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes participó de la audiencia con el Juez Federal, además está la posibilidad de ir por otra vía. Personalmente, apelaría a la voluntad y buen entendimiento en CARU” y para finalizar dijo que “el no querer comunicar o haber suspendido la comunicación de resultados siempre genera una duda del pueblo vecino”

Por otra parte, el jueves, mientras se daba el comienzo del encuentro en Las Cañas, en Gualeguaychú tuvo lugar el Encuentro de Turismo Internacional donde se reunieron los Directores de Turismo y prestadores privados del litoral argentino y uruguayo (Pueblo Belgrano-Gualeguaychú-Soriano-Río Negro), en el cual sí estuvo presente el representante de Río Negro, Héctor Gregorio. (Orilla y Media)