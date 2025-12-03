El Gobierno de Entre Ríos informó que la actualización de la tarifa eléctrica vigente desde diciembre responde a la modificación de los precios mayoristas dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de ajustes que alcanzan a todas las jurisdicciones del país y que, según se indicó, son necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

En este contexto, la provincia ratificó que mantendrá las medidas destinadas a reducir el impacto de las subas sobre los sectores más sensibles. A través de la Secretaría de Energía, continúan vigentes distintas herramientas provinciales de acompañamiento.

Los programas de asistencia tarifaria: Tarifa Social, Tarifa para la Salud, Electrodependientes, y beneficios para instituciones educativas, deportivas y sectores productivos —entre ellos el arrocero—, además de diversas industrias consideradas estratégicas.

Entre ellas se destacan el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), el subsidio provincial al VAD para los hogares de menores ingresos (Nivel 2), y los distintos programas de acompañamiento tarifario —Tarifa Social, Tarifa para la Salud, beneficios para electrodependientes, instituciones educativas y deportivas, así como para sectores productivos e industrias estratégica.

ADe acuerdo con lo informado, estas políticas permiten que las familias entrerrianas, especialmente las de menores ingresos, continúen accediendo a un esquema de protección financiado con recursos provinciales.

En diciembre, el ajuste aplicado implica un incremento promedio del 1,4% para usuarios residenciales urbanos y cerca del 1% para usuarios rurales. Según la Provincia, estos aumentos derivan exclusivamente de la actualización nacional del precio mayorista de la energía.