En el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se avanza en el proceso licitatorio para terminar la construcción de 60 soluciones habitacionales en Colón. Otras 12 viviendas se culminarán a través de la línea de asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales.

Así lo dio a conocer el titular del IAPV, Manuel Schönhals, al término de la reunión de trabajo que mantuvo con el intendente, José Walser, y de la que participó el director de Obras de la repartición provincial, Martín Arredondo.

Al término del encuentro, Schönhals, señaló: “Desde el gobierno de Rogelio Frigerio estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos, haciendo realidad uno de sus mayores anhelos, el acceso a la vivienda propia, base fundamental para el desarrollo de las familias”.

Indicó que el organismo “financiará y finalizará 60 viviendas en la ciudad de Colón”. “Esta obra pertenece al ex programa nacional Reconstruir y se ejecutará a través del programa provincial Ahora Tu Hogar”, aclaró luego. El funcionario explicitó que también se construirán 12 viviendas a través de la línea de créditos a los municipios destinados a la asistencia técnica y financiera a los gobiernos locales.

Por último, valoró “el trabajo conjunto que lleva adelante la administración provincial, con los gobiernos locales para avanzar en más soluciones habitacionales para las familias entrerrianas”.